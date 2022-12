Lautaro Martínez tem realizado infiltrações no tornozelo direito para jogar a Copa do Mundo - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 07/12/2022 15:05

Catar - Criticado pelos gols perdidos e o desempenho abaixo da expectativa, o atacante Lautaro Martínez não está 100% saudável na Copa do Mundo de 2022. Em entrevista à rádio Red, da Argentina, o agente Alejandro Camacho, que representa o atleta, afirmou que ele está com um problema no tornozelo direito e tem feito sacrifícios para estar em campo.

"Lautaro (Martínez) tem feito infiltrações pois está com uma dor muito forte no tornozelo direito. Ele tem trabalhado muito para que essa for desapareça e, quando passar, voltará a campo", disse o empresário do atacante da Inter de Milão, da Itália.

Lautaro Martínez foi titular na estreia contra a Arábia Saudita, mas teve dois gols anulados. A Argentina saiu na frente do placar, mas levou a virada e foi derrotada por 2 a 1. Já nas partidas seguintes contra México, Polônia e Austrália, foi preterido por Julian Álvarez, que marcou duas vezes.

Na partida contra a Austrália, pelas oitavas de final, Lautaro Martínez foi criticado pela imprensa argentina. O jogador, que entrou no decorrer do jogo, perdeu três chances claras após passes de Messi. O camisa 10 ainda teve a oportunidade de dar uma quarta tentativa ao atacante, mas arriscou o chute.

Apesar dos gols perdidos de Lautaro Martínez, a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 e se classificou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022. A Albiceleste volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), contra a Holanda, em Lusail. O vencedor encara Brasil ou Croácia na semifinal.