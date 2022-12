Konaté falou sobre a partida contra a Inglaterra e elogiou o companheiro Mbappé - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 07/12/2022 14:06

Catar - Kylian Mbappé não tem encantado apenas os fãs de futebol durante a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (7), o zagueiro Ibrahima Konaté rasgou elogios ao companheiro de equipe, atual artilheiro do Mundial com cinco gols e candidato ao prêmio de melhor jogador da competição.

"Como se defender dele? É complicado (risos). Ele é impressionante. Não sei onde isso vai parar. O que é incrível é a sua velocidade de execução e a sua técnica. Temos sorte em tê-lo na nossa equipe", disse o zagueiro francês.

A França enfrenta a Inglaterra, no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O zagueiro, de 23 anos, revelou que recebeu uma mensagem do lateral Alexander-Arnold, companheiro de Liverpool, e destacou o clima diferente para este jogo.

"A rivalidade existe há muito tempo. Tenho lembranças da seleção francesa sub-16, e o ambiente já era diferente, pela história, pela proximidade entre os dois países. Quando você enfrenta a Inglaterra, a atmosfera é diferente", afirmou.

Atual campeã mundial, a França defende a coroa e busca o seu terceiro título mundial. Caso avancem às semifinais, os franceses enfrentarão Portugal ou Marrocos, que jogam no mesmo dia, às 12h, no estádio Al Thumama. Já na outra chave, os duelos serão realizados na sexta-feira (9).