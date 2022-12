Cristiano Ronaldo foi reserva na partida contra a Suíça - AFP

Cristiano Ronaldo foi reserva na partida contra a SuíçaAFP

Publicado 07/12/2022 13:19

Catar - Irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro não ficou nada satisfeita ao ver o craque no banco de reservas durante a goleada de 6 a 1 sobre a Suíça, na última terça-feira. Nas redes sociais, ela falou em "ingratidão" e pediu que o camisa 7 deixe a seleção.



"Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue ( eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem, onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo", escreveu.



Kátia ainda citou a "pequenez de grande parte do povo português", que tem feito críticas ao momento vivido por seu irmão.



"No campo gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar ganhando. E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu… Por que será??? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes). E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português", completou.



No duelo contra a Suíça, Cristiano Ronaldo permaneceu como opção no banco de reservas durante 73 minutos. Ele foi sacado da equipe após se envolver em uma polêmica com o técnico Fernando Santos na partida contra a Coreia do Sul. Seu substituto, Gonçalo Ramos, brilhou na partida e marcou três gols.

Portugal terá pela frente o surpreendente Marrocos nas quartas de final. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama.