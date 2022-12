Cristiano Ronaldo treinou com os titulares de Portugal - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Cristiano Ronaldo treinou com os titulares de PortugalPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 07/12/2022 11:20 | Atualizado 07/12/2022 12:09

Catar - Reserva na goleada sobre a Suíça por 6 a 1, nesta última terça-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, Cristiano Ronaldo não participou da atividade com os suplentes nesta quarta (7). O astro português participou apenas do treinamento na academia junto com os titulares da partida.

O técnico Fernando Santos organizou uma atividade em campo com os jogadores que começaram no banco contra a Suíça. O lateral João Cancelo, que é titular e foi reserva nas oitavas de final, apareceu para o treino com os suplentes.

Cristiano Ronaldo foi barrado pelo técnico Fernando Santos pela insatisfação ao ser substituído na derrota diante da Coreia do Sul. Na ocasião, o português ainda discutiu com um jogador sul-coreano na saída de campo. O treinador não gostou do comportamento do camisa 7.

O escolhido para substituir Cristiano Ronaldo foi Gonçalo Ramos, que marcou três vezes na goleada sobre a Suíça. Já o camisa 7 só entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo. Apesar de entrar em campo, CR7 deveria ter treinado com os reservas nesta quarta.

Portugal volta a campo no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), contra Marrocos, no estádio Al Thumama, em Doha, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Com a boa atuação de Gonçalo Ramos, a tendência é que Fernando Santos repita a escalação e mantenha Cristiano Ronaldo no banco.