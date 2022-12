Mbappé está confirmado para enfrentar a Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 07/12/2022 18:04

Catar - A França recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (7). O atacante Kylian Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo de 2022, voltou a treinar sem restrições e não deve ser problema para o técnico Didier Deschamps na partida contra a Inglaterra, no sábado (10), pelas quartas de final da competição.

Mbappé foi ausência no treino da última terça-feira (6). O jogador tem reclamado de dores no tornozelo desde o início do Mundial do Catar. Segundo a França, o problema tem acompanhado o atacante desde o PSG. Apesar disso, não deve ser um problema para a sequência da Copa do Mundo.

Em comunicado, a Federação Francesa de Futebol informou que Mbappé trabalhou na sala de recuperação, na terça-feira, enquanto os demais jogadores realizaram atividades no campo. A imprensa francesa revelou que houve uma conversa entre o técnico Didier Deschamps e o médico da França antes de o treino.

Com Mbappé de volta, Didier Deschamps realizou um treino coletivo com portões fechados, já visando a partida contra a Inglaterra. Todos os 24 jogadores à disposição participaram da atividade. A tendência é que o treinador repita o time que venceu a Polônia por 3 a 1, nas oitavas de final.

Atual campeã mundial, a França volta a campo no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), contra a Inglaterra, no estádio Al Bayt. Caso avancem às semifinais, enfrentarão Portugal ou Marrocos, que jogam no mesmo dia, às 12h, no estádio Al Thumama.