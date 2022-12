Seleção brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo - fotos Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 18:17

Com apenas oito seleções que seguem vivas na Copa do Mundo, a Nielsen Gracenote apontou, através de simulações, que o Brasil é quem tem mais chances de chegar à semifinal, com 70%. Além disso, o estudo diz que a Seleção é a favorita para o título e que uma decisão com Portugal é a mais provável no momento.

O Brasil tem25% de chance de conquistar o hexa da Copa do Mundo. A Argentina, possível adversária na semifinal tem 20% de ser campeã e Portugal, 13%. Na sequência vem Holanda e França, ambas com 11%, e Inglaterra com 10%.



Já a final entre Brasil e Portugal tem 11,9% de chance de acontecer de acordo com as simulações feitas. Depois, há outras duas com os brasileiros: contra França (10,6%) e contra a Inglaterra( 9,7%). No total, são possíveis 16 combinações e Croácia x Marrocos tem apenas 1,9% de chance, por exemplo.



Confira outras probabilidades apontadas pelo estudo:



- As quatro equipes com maior probabilidade de chegar às semifinais são Brasil (70%), Portugal (59%), Argentina (58%) e França (51%).



- Os finalistas mais prováveis da Copa do Mundo são Brasil (39% de chance) e Portugal (30%). A Argentina tem 31% de chance, mas não pode chegar à final se o Brasil estiver na decisão do título. França (27%), Inglaterra (25%), Holanda (19%), Marrocos (18%) e Croácia (11%) completam as possibilidades.



Segundo a Nielsen Gracenote, o estudo das probabilidades faz uma simulação da Copa do Mundo que roda um milhão de vezes para produzir estimativas da chance de cada time atingir um determinado estágio da competição.