Nasser Al Khelaifi, do Catar, é presidente e dono do PSG - Divulgação

Publicado 07/12/2022 17:17

Catar - A Copa do Mundo de 2022 está servindo como uma rede de observação para os dirigentes dos clubes europeus. Em entrevista à emissora Sky Sports, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, não escondeu o interesse no meia Jude Bellingham, da Inglaterra, e que atua no Borussia Dortmund, da Alemanha, e revelou que o jogador está na mira de muitos clubes.

"Não vou esconder, todos os grandes clubes o querem. Tem sido incrível em sua primeira Copa da carreira, sereno e confiante", disse Nasser Al-Khelaifi.

O presidente do Paris Saint-Germain também foi questionado sobre a situação de Cristiano Ronaldo. O astro português teve o contrato rescindido pelo Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercado. Nos últimos dias, circulou um possível acerto do jogador com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas ele descartou nesta terça-feira (6). Nasser Al-Khelaifi elogiou o gajo, mas descartou a contratação.

"Temos Messi, Mbappé e Neymar… É muito difícil, mas desejo a ele tudo de melhor. É uma pessoa fantástica e ainda é um jogador incrível", afirmou.

Além de livre no mercado, Cristiano Ronaldo ainda vive outro drama. O jogador foi barrado pelo técnico Fernando Santos e ainda viu o seu substituto Gonçalo Ramos marcar três vezes na goleada sobre a Suíça por 6 a 1, na última terça. A tendência é que o craque português continue na reserva nas quartas de final, no sábado (10), contra Marrocos.

O PSG, de Nasser Al-Khelaifi, volta a campo ainda durante a Copa do Mundo, em amistoso contra o Paris FC, dia 16 de dezembro. O clube também enfrentará Quevilly, também em amistoso, dia 21. Já o primeiro compromisso oficial será no dia 28, contra o Strasbourg. Entretanto, suas principais estrelas devem ser poupadas e só retornarão aos gramados em 2023.