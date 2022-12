Di María retornou aos treinamentos e pode ser titular contra a Holanda - Juan Mabromata/AFP

Di María retornou aos treinamentos e pode ser titular contra a HolandaJuan Mabromata/AFP

Publicado 07/12/2022 16:13

A Argentina entrou em reta final de preparação visando o duelo com a Holanda, pela fase quartas de final da Copa do Mundo, e contou com o retorno do meia Di María. O técnico Lionel Scaloni, no entanto, ganhou nova preocupação: Rodrigo de Paul, também meio-campista, não participou da atividade desta quarta-feira (7) e virou dúvida para a decisão.

O jogador fez fisioterapia por conta de dores musculares e deve realizar exames de imagem para diagnóstico completo. Caso não tenha condições de jogo, a expectativa é de que Leandro Paredes, titular na derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia da competição, seja o titular.





Já Di Maria, que realizava trabalhos individuais desde o último domingo (4) após ter sido diagnosticado com problemas musculares, treinou normalmente com o elenco e está à disposição de Scaloni para iniciar a partida contra a Holanda.

O meia Papu Gómez, que foi substituído na segunda etapa do jogo contra a Austrália, que classificou a Argentina para as quartas de final após a vitória por 2 a 1, também ficou fora da atividade por conta de dores no tornozelo.