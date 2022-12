Ronaldo Fenômeno e Gabriel Jesus - Reprodução

Publicado 07/12/2022 16:16

Catar - Ronaldo Fenômeno foi às redes sociais, nesta quinta-feira, enviar uma mensagem de apoio a Gabriel Jesus, cortado da Copa do Mundo após lesão no joelho direito. No texto, o Fenômeno minimizou a falta de gols do atacante em Mundiais e exaltou suas qualidades, além de desejar boa recuperação ao camisa 9, que foi submetido à uma cirurgia.

Veja o texto de Ronaldo na íntegra:

"Críticas podem ser construtivas ou destrutivas na vida de alguém. Palavras têm poder de levantar e derrubar - às vezes, as mesmas que impulsionam uma pessoa desencorajam outra. Por isso, é importante ter cuidado com o que falamos, mas - sobretudo - com o que ouvimos. Porque não podemos controlar o que os outros vão dizer - e vivemos tempos sombrios de normalização dos discursos de ódio -, mas podemos filtrar o que chega aos nossos ouvidos.



Que a sua autoimagem, Gabriel Jesus, não se baseie no que os outros falam. Que você nunca esqueça da onde veio porque aquele menino que tinha o sonho de ser jogador não trilhou um caminho fácil, cheio de oportunidades e privilégios. Aquele menino fez o improvável, o “impossível”, o extraordinário. Ele saiu do Jardim Peri para conquistar o mundo. Ganhou vários títulos, foi artilheiro, campeão da Copa América (decisivo na primeira conquista da era Tite), campeão olímpico (fundamental no ouro inédito do Brasil) - tudo isso muito novo. É o brasileiro com maior média de gols na história da Premier League.



Enquanto muitos insistem em comparar trajetórias para desqualificar um atleta, estou aqui hoje pra te lembrar que sua história é única. Você chegou à Seleção com muito mérito e espero que ainda brilhe muito com o seu futebol. Que supere o que precisar ser superado, que enfrente o que precisar ser enfrentado, que siga acreditando nos seus sonhos porque foram eles que te trouxeram até aqui.

Boa recuperação, craque!"



Jesus teve uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho na partida contra Camarões, na última sexta-feira. Como não houve rompimento, a recuperação do jogador se torna mais rápida. A expectativa de retorno é de três meses.



Na fase de grupos da Copa, Gabriel Jesus atuou em todos os três jogos da seleção brasileira, sendo apenas o último como titular. Ao todo, foram cerca de 100 minutos em campo no Catar, mas nenhum gol marcado.



Antes do Mundial, Gabriel Jesus vivia grande momento no Arsenal. O brasileiro era titular absoluto da equipe e colecionava cinco gols e seis assistências na temporada.