Lovren - JACK GUEZ / AFP

Publicado 07/12/2022 14:19

Catar - Zagueiro da Croácia, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo, Lovren minimizou a polêmica envolvendo a dança feita pelos jogadores da Seleção para comemorarem seus gols. Em coletiva nesta quarta-feira, ao ser questionado sobre o assunto, o defensor de 33 anos afirmou que não há nada de desrespeitoso na atitude dos brasileiros.

“Deixem eles dançarem. Não vejo desrespeito no fato de que o brasileiro nasce e vive de música. Sei como eles vivem, e não vejo nada de errado nisso. Claro, tudo tem seus limites”, disse o jogador.

Atualmente, Lovren é companheiro de Claudinho e Malcom no Zenit-RUS. Com passagens também por Lyon, Southampton e Liverpool, o zagueiro destacou que o convívio com brasileiros o fez admirar o país e até aprender algumas palavras em português.

"Eu entendo muito (de português) porque em todos os lugares que joguei, tinha amigos brasileiros. Conversei com quase todos, exceto aqueles com quem vou jogar em dois dias. Todos me desejaram boa sorte. Espero que continuemos a nos dar bem mesmo depois do jogo", brincou.

Sobre o confronto na Copa, Lovren admitiu que o Brasil é o favorito para chegar às semifinais.

"O Brasil é o favorito. Tem elenco para duas equipes fortes pela qualidade dos seus jogadores, que podem mudar o ritmo do jogo. Não temos nenhum problema com o fato de serem os favoritos, valorizamos e respeitamos todos e é assim que vamos nos mostrar dentro de campo", admitiu o zagueiro.

Brasil e Croácia se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h, no Estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar, enfrentará Argentina ou Holanda nas semifinais.