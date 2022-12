Vera Ribeiro - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2022 12:41

Catar - A seleção portuguesa vive um bom momento na Copa do Mundo. Autora da maior goleada das oitavas de finais da competição, a equipe lusitana pode voltar a disputar uma semifinal de Mundial após 16 anos. A causa desse sucesso pode ter a ver com um conselho inusitado dado pela esposa de um dos jogadores da seleção portuguesa antes do Mundial.

Vera Ribeiro, mulher do goleiro Rui Patrício, incentivou os jogadores portugueses a a se masturbarem antes das partidas. Ela, que é terapeuta sexual, acredita é importante para os atletas terem algum hábito sexual, antes dos jogos.

"O jogador de futebol não deve se abster de ter relações sexuais antes dos jogos, mas também sabemos que, em termos de rotina, também não estão em contato com as famílias. Não podemos associar o rendimento esportivo à ocorrência de sexo", afirmou, em entrevista na TV portuguesa.



Com a goleada de 6 a 1 sobre a Suíça, Portugal avançou para as quartas de finais da Copa do Mundo. O adversário da seleção lusitana será Marrocos, a partida será no próximo sábado, às 12 horas (no horário de Brasília).