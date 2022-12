Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 07/12/2022 12:58

Rio - A influencer Karoline Lima, ex-namorada e mãe da filha do zagueiro Éder Militão, da Seleção Brasileira e do Real Madrid revelou bastidores revelou bastidores da traição do jogador. Segundo ela, o atleta teria se envolvido com uma ex-parceira durante a gravidez da filha do casal.

fotogaleria

O "exposed" foi feito em um comentário de uma página de fofocas no Instagram, em resposta a uma publicação que dizia que o zagueiro estaria se reaproximando de Tiffany Alvares, apontada como uma antiga namorada do jogador.

"Inclusive, a saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive, a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores. Depois descobri que, pelas minhas costas, estava lá, belíssima, pegando ele… e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", escreveu.

Na sequência, a influencer continuou a falar sobre o período conturbado da relação com o jogador e fez novas revelações.



"Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que “Deus tinha um propósito pra minha família”. Tenho print do que quiserem, inclusive. Por isso eu prefiro ser desse jeitinho aqui que eu sou, amor. Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço, não", completou.