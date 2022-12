Aos 39 anos, Daniel Alves está em sua terceira Copa do Mundo pela Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/12/2022 11:39

Depois de se tornar o jogador mais velho da Seleção a disputar uma Copa do Mundo, Daniel Alves alcançou outra marca relevante e agora é o segundo com mais partidas, com 126. Depois de superar Roberto Carlos (125) ao entrar no segundo tempo da goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, o lateral de 39 anos prestou uma homenagem a Cafu, que jogou 142 vezes pelo Brasil.



"Sabem qual o segredo de uma grande carreira, seja ela qual for? Ter grandes exemplos de vida, grandes exemplos de conduta e de persistência. Grandes mestres te ensinam com atitudes, pois só palavras não são suficientes se não vierem acompanhadas de boa prática. Mestre Cafu, obrigado por me inspirar e por inspirar toda uma geração. Espero seguir defendendo o seu legado deixado", postou nesta quarta-feira (7) Daniel Alves no Instagram.



Tetracampeão em 1994 e capitão do pentacampeonato em 2002, Cafu disputou quatro Copas do Mundo (também jogou em 1998 e 2006). Ele é um dos poucos brasileiros a disputar três finais do torneio.



Depois da despedida de Cafu, Daniel Alves passou a ser o lateral direito que mais ficou como titular da Seleção. Reserva de Maicon em 2010, foi titular em 2014 e ia ser o capitão em 2018, mas se machucou. Aos 39 anos, voltou a ser chamado para 2022 e jogou contra Camarões e Coreia do Sul.