Shaqiri mostrando sua decepção com a goleada sofrida para Portugal - Fabrice COFFRINI / AFP

Shaqiri mostrando sua decepção com a goleada sofrida para PortugalFabrice COFFRINI / AFP

Publicado 06/12/2022 22:51

O meia-atacante Shaqiri concedeu entrevista após a humilhante eliminação da Suíça para Portugal por 6 a 1 na Copa do Mundo nesta terça-feira (6) para tentar explicar o que aconteceu com o time suíço.

Segundo com o jogador, um dos principais do elenco, mandou uma grande indireta para o treinador e jogou a responsabilidade para Murat Yakin."Quero me desculpar, porque o time suíço que você viu nesta noite não é o verdadeiro. É claro que as alterações feitas pelo treinador nos surpreenderam, mas temos que aceitar, porque são escolhas do treinador", afirmou Shaqiri.Shaqiri confessou que o elenco está bem decepcionado com o resultado humilhante, além de demonstrar respeito pela equipe portuguesa."Estamos muito desapontados. Pedimos desculpas pelo resultado. Não tivemos nosso melhor desempenho hoje. Perdemos o jogo no primeiro tempo. Portugal é um ótimo time. Todo o respeito por eles. Não fizemos o nosso melhor hoje. Ninguém. Portugal era o favorito, desde antes do torneio. Hoje eles foram muito bem ofensivamente", concluiu.A grande alteração de Murat Yakin para a partida foi tática. Temendo o forte ataque português, ele optou por jogar com uma linha defensiva de 5 jogadores, promovendo a entrada de Edimilson Fernandes na lateral-direita.Com a vitória, Portugal garantiu sua ida às quartas de final para enfrentar Marrocos, que eliminou a Espanha nesta terça-feira (6). O confronto será realizado no próximo sábado, às 12h.