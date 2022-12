Hansi Flick, treinador da Alemanha - AFP

Hansi Flick, treinador da AlemanhaAFP

Publicado 06/12/2022 18:27 | Atualizado 06/12/2022 18:39

O futuro do treinador Hansi Flick no comando da Alemanha entrou em xeque. Após a saída de Oliver Bierhoff, que pediu demissão do cargo de diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol, uma reunião nos próximos dias definirá a situação do ex-treinador do Bayern de Munique.