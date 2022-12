Lucas Paquetá - Lucas Figueiredo/CBF

Lucas PaquetáLucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/12/2022 17:20

Catar - O quarto gol da seleção brasileira fez com certeza os torcedores do Flamengo recordarem de uma dupla que poderia ter ficado mais tempo no clube. Vinicius Junior fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou para Lucas Paquetá concluir. O meia admitiu que seu primeiro gol em uma Copa do Mundo foi bastante especial e relembrou o que os dois viveram no Rubro-Negro.

"Passa um filme na cabeça, a gente conversou. É muito gratificante estar vivendo isso juntos, tudo que a gente sempre sonhou e hoje estamos realizando. Conheço muito o estilo do Vini jogar, então, quando ele deu aquela travada ali, eu sabia que ele ia levantar a cabeça e olhar para a área. A gente combina muito que eu sempre vou estar chegando por trás, hoje faço uma função mais defensiva, um pouco mais atrás, recuado, e acabo chegando por último. Mas ia chegar, e ele me olhou e fui feliz", afirmou.

Atualmente, Lucas Paquetá atua no West Ham, da Inglaterra, enquanto Vinicius Junior é uma das estrelas do Real Madrid. No entanto, no que depender do meia, um dia, os torcedores do Flamengo vão ter novamente o prazer de vê-los juntos atuando na equipe carioca.



"Esse entrosamento vem do Flamengo, nos conhecemos muito bem. E junta com outros jogadores de qualidade, fomos muito felizes. O retorno vai acontecer um dia, não tem jeito", disse.