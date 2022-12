Técnico Luis Enrique tem futuro incerto na Espanha - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 06/12/2022 17:18

Técnico da Espanha, Luis Enrique disse em coletiva após a eliminação de sua equipe que não mudaria em nada as escolhas para o duelo com Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Após empate em 0 a 0, os espanhóis perderam as três cobranças com Sarabia, Soler e Busquets.



"A explicação é muito clara. Eu escolhi os cobradores, achei que eram os melhores. Se começasse de novo, eu escolheria eles de novo. Eu dou a eles a chance de escolherem depois de dois ou três chutes", garantiu o treinador espanhol.



"Se tivéssemos outra disputa de pênaltis, só substituiria Bono, o goleiro do Marrocos", completou, em referência a marroquino que defendeu duas cobranças.







Com contrato até a Copa do Mundo, Luis Enrique não quis falar se continuará ou não no cargo.



"Não é o momento de falar do meu futuro. Não é relevante".



Apesar da expectativa alta, o desempenho em campo da Espanha foi fraco, com apenas uma vitória, o 7 a 0 sobre Costa Rica na estreia. Contra Marrocos, o time só conseguiu duas finalizações a gol em 120 minutos, apesar do amplo domínio de posse de bola no jogo.