Hakimi, autor do último pênalti que classificou Marrocos para as quartas de final da Copa do Mundo JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 06/12/2022 16:27

A seleção de Marrocos fez história nesta terça-feira (6). Com sua forte defesa - a melhor da Copa do Mundo -, os africanos bateram a Espanha nos pênaltis e avançaram às quartas de final da competição, atingindo uma importante marca entre os times nacionais do continente africano.

Agora, Marrocos se junta a uma seleta lista de seleções africanas que alcançaram as quartas de final da Copa do Mundo. Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2006 foram as únicas a atingirem tal feito na história da competição.



Um dos grandes feitos de Marrocos, considerado a grande surpresa da Copa do Mundo de 2022, é o forte sistema defensivo. A seleção sofreu apenas um gol até então na competição, e ostenta o status de melhor defesa do torneio.



Marrocos voltará a campo no próximo sábado, ao 12h, diretamente do estádio de Al Thumama. A seleção irá enfrentar o vencedor do duelo entre Portugal e Suíça, que definem o último classificado para as quartas de final.