Raphinha ainda não marcou na Copa do Mundo de 2022 - FABRICE COFFRINI / AFP

Publicado 06/12/2022 15:53

Catar - O Brasil deu um show, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta última segunda-feira (5), e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Neymar e Vini Júnior marcaram pela primeira vez, Richarlison fez o seu terceiro e se firmou como o artilheiro da seleção brasileira, mas Raphinha permanece em branco. O jejum de gols incomodou o atacante, que admitiu a ansiedade pelo primeiro gol.

"Confesso que estou um pouco ansioso para fazer meu gol. Mas não muda minha cabeça no jogo. Vou dar sempre o meu melhor pela Seleção. Se tiver que marcar, vou ficar feliz, se não tiver que marcar e sairmos classificados, vou ficar feliz. O mais importante é a Seleção", disse o atacante do Barcelona.

Apesar do jejum de gols, Raphinha tem contribuído de outras maneiras para a equipe. Na vitória sobre a Coreia do Sul, deu a assistência para Vini Júnior abrir o placar, criou outras duas chances para o time e parou três vezes no goleiro sul-coreano. Além disso, ajudou defensivamente com três desarmes e três interceptações de passes.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), contra a Croácia, no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O vencedor encara Holanda ou Argentina, que se enfrentam no mesmo dia, às 16h, em Lusail, pela semifinal.