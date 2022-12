Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 06/12/2022 19:51

A seleção espanhola caiu nesta terça-feira na Copa do Mundo após perder, nos pênaltis, para o Marrocos nas oitavas de final. Logo após o resultado, o narrador Galvão Bueno aproveitou o momento para alfinetar mais uma vez o técnico Luis Enrique. O locutor já havia chamado o espanhol de "metido" durante a transmissão da vitória do Brasil contra Coreia do Sul.



O treinador havia dito que a Espanha era dona do melhor futebol da Copa do Mundo: "Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente". O narrador brasileiro classificou a postura do técnico como arrogante e aproveitou a eliminação para cornetar o espanhol.



Vitória histórica de Marrocos!!

E Luiz Henrique, técnico da Espanha, que disse que seu time era o único que dava espetáculo, volta pra casa!!

A soberba precede a queda!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 6, 2022 "Vitória histórica de Marrocos!! E Luis Henrique, técnico da Espanha, que disse que seu time era o único que dava espetáculo, volta pra casa!! A soberba precede a queda", publicou Galvão Bueno nas redes sociais.

Em campo, a seleção espanhola decepcionou e não conseguiu se impor, como era esperado, contra a seleção marroquina. Como resultado, após 120 minutos de um jogo bastante brigado e sem grandes chances, a Espanha se despede d o mundial após uma dramática disputa de pênaltis.



Por outro lado, o Marrocos comemorou a classificação e se tornou a única seleção africana a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Os marroquinos irão enfrentar o vencedor do confronto entre Suíça e Portugal na próxima fase.