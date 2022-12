Pepe marcou o segundo gol de Portugal na goleada sobre a Suíça - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 06/12/2022 17:54

Catar - O zagueiro Pepe entrou para a história na Copa do Mundo de 2022. O jogador marcou o segundo gol de Portugal na goleada sobre a Suíça por 6 a 1, nesta terça-feira (6), pelas oitavas de final, e se tornou o mais velho a marcar em um mata-mata de Mundial (39 anos e 283 dias de idade).

Pepe superou o camaronês Roger Milla, que marcou com 38 anos e 34 dias contra a Colômbia, nas oitavas de final da Copa de 1990. Entretanto, Milla permanece sendo o jogador mais velho a marcar em qualquer fase da competição (42 anos e 39 dias), feito alcançado na fase de grupos do Mundial de 1994.

Além disso, Pepe se tornou o português mais velho a marcar gols em uma Copa do Mundo, superando o companheiro Cristiano Ronaldo. O astro português, que começou a partida contra a Suíça no banco, havia assumido o recorde no Catar, marcou aos 37 anos e 295 dias de idade, contra Gana.

Portugal goleou a Suíça por 6 a 1, nesta terça, em Lusail, e se classificou às quartas de final. Gonçalo Ramos, que começou titular no lugar de Cristiano Ronaldo, marcou três. Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão completaram o placar (Akanji descontou). Os portugueses enfrentarão Marrocos, no sábado (10), às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha.