Seleção brasileira fez grande primeiro tempo e goleou a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/12/2022 17:37 | Atualizado 06/12/2022 17:46

Cróacia - O Brasil venceu a Coreia do Sul com uma goleada de 4 a 1, se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, e vai enfrentar a Croácia, que avançou nos pênaltis contra o Japão. A vitória da Seleção Brasileira foi repercutida pela imprensa croata, que elogiou o desempenho da equipe de Neymar & Cia.

O resultado foi todo construído em um primeiro tempo impecável da Seleção, com gols de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. No segundo tempo, Paik Seung-ho descontou para os coreanos.



O site "Gol.dnevnik.hr" exaltou a vitória do Brasil e colocou a equipe de Tite como favorita: "Os brasileiros justificaram sua condição de favoritos da Copa. Derrotaram a Coreia em meia hora; a Croácia os espera nas quartas de final!"



O "Sportske" também colocou a Seleção como favorita, afirmando que o Brasil fez a melhor partida na Copa. A publicação também citou o retorno de Neymar e exaltou o baile em cima dos coreanos: "O Brasil quebrou a Coreia em meia hora e mandou um aviso alto para a Croácia perto do grande duelo: Neymar está de volta. O maior favorito da Copa do Mundo fez sua melhor partida até agora. O Brasil dançou e contou até quatro, depois guardou as forças para os croatas."

Já o portal "Vecernji" definiu o Brasil como adversário poderoso para os croatas: "A Croácia descobriu o adversário nas quartas de final: o poderoso Brasil derrotou a Coreia do Sul por 4 a 1."

Brasil e Croácia se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), valendo vaga nas semifinais da Copa do Mundo.