Pickford fez grande defesa em chute de Boulaye Dia - FOTO: Jewel SAMAD / AFP

Publicado 06/12/2022 17:05

Inglaterra e França irão protagonizar um dos duelos mais aguardados da Copa do Mundo do Qatar no próximo sábado às 16h (de Brasília) no Estádio Al Bayt. E o goleiro do English Team, Jordan Pickford, tratou de enviar um recado ao adversário. O jogador do Everton, apesar de elogiar os atuais campeões, alertou o time francês e citou a qualidade dos atletas ingleses.



"São os atuais campeões, eles têm Mbappé e outros grandes jogadores. É um adversário muito difícil e em um torneio como este, você pode não ter outra chance de vencer a França. E fazer isso nas quartas de final seria um grande feito para a nossa equipe", declarou Pickford.



"Mas eles têm que se preocupar com nós também, nossa ameaça no ataque e temos jogadores bons que deixam o banco de reservas. Temos experiência da última Copa do Mundo e da Euro, aprendemos muito destas decepções e mantivemos nossa base na defesa, que é basicamente a mesma, e superamos muitos desafios", pontuou.

Contra a França no próximo sábado, Pickford fará sua partida de número 50 pela seleção da Inglaterra. O goleiro tem sido fundamental na campanha do English Team no Mundial, visto que não sofreu nenhum gol em três partidas da Inglaterra.