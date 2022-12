Neymar ao lado de Gabriel Jesus - Giuseppe CACACE / AFP

Neymar ao lado de Gabriel JesusGiuseppe CACACE / AFP

Publicado 06/12/2022 16:16

Catar - Fora da Copa do Mundo após lesionar o joelho direito, Gabriel Jesus foi submetido à uma cirurgia na manhã desta terça-feira, em Londres. A operação foi bem-sucedida e a expectativa é que o atacante volte a defender o Arsenal em três meses.

Jesus teve uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho na partida contra Camarões, na última sexta-feira. Como não houve rompimento, a recuperação do jogador se torna mais rápida.

Na fase de grupos da Copa, Gabriel Jesus atuou em todos os três jogos da seleção brasileira, sendo apenas o último como titular. Ao todo, foram cerca de 100 minutos em campo no Catar, mas nenhum gol marcado.

Antes do Mundial, Gabriel Jesus vivia grande momento no Arsenal. O brasileiro era titular absoluto da equipe e colecionava cinco gols e seis assistências na temporada.