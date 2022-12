Cristiano Ronaldo foi barrado pelo técnico Fernando Santos - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 06/12/2022 15:13

Catar - O técnico Fernando Santos surpreendeu com a escalação de Portugal para o duelo contra a Suíça, nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O treinador barrou o atacante Cristiano Ronaldo e promoveu Gonçalo Ramos ao time titular.

Cristiano Ronaldo foi barrado após a insatisfação por ter sido substituído na derrota diante da Coreia do Sul, na última rodada da fase de grupos. O astro português deixou o campo reclamando com um jogador sul-coreano, que tentou tirá-lo de campo mais rápido.

"No campo, não ouvi nada. Só vi ele a discutir com o jogador da Coreia. Já vi as imagens e não gostei nada. Não gostei nada. E a partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa", disse o técnico Fernando Santos na coletiva desta última segunda-feira (5), na véspera da partida.

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vai a campo contra a Suíça com: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerrero; William Carvalho, Otávio, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; João Félix e Gonçalo Ramos.

Cristiano Ronaldo marcou apenas um gol em três jogos na Copa do Mundo. Em recente pesquisa feita pela imprensa portuguesa, a maioria dos portugueses apoiaram que o camisa 7 ficasse no banco de reservas e consideram que ele prejudica o desempenho da equipe.

Portugal e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), em Lusail, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O vencedor enfrenta Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis, nas quartas de final.