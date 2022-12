Van Gaal - AFP

Publicado 06/12/2022 13:46

Catar - O treinador da seleção holandesa, Luis Van Gaal, voltou a polemizar nesta terça-feira. Um dia após reclamar da falta de apoio dos seus compatriotas na Copa do Catar, o treinador minimizou a atuação do Brasil na goleada sobre a Coreia do Sul. Na opinião dele, o equipe de Tite joga bem semelhante ao seu time.

"Eu vi parte do jogo do Brasil de ontem (segunda). A verdade é que eles jogam o mesmo futebol que a seleção holandesa. Eles atuam com defesa compacta e fazem a transição muito rápida", analisou.

Além disso, o comandante afirmou que a seleção brasileira conta com melhor boa vontade da imprensa esportiva. A Holanda é uma das invictas da Copa do Mundo, mas vem sendo criticada pelo seu rendimento no Catar.

"A coisa mais estranha que leio na mídia, através do que meus amigos me mostram, é que falam que o futebol do Brasil (contra a Coreia) foi 'futebol brilhante', enquanto nós fizemos exatamente a mesma coisa", finalizou.