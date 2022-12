Ángel Dí Maria - JUAN MABROMATA / AFP

Ángel Dí MariaJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 06/12/2022 13:00

Catar - A Argentina teve uma boa notícia no treino desta terça-feira. Após desfalcar a equipe contra a Austrália, nas oitavas de final, o atacante Ángel Dí Maria foi a campo e participou normalmente do aquecimento com os companheiros, aumentando a expectativa por um retorno.

Desde o último sábado, dia em que os argentinos venceram os australianos, Dí Maria tem treinado em período integral com com preparadores físicos e fisioterapeutas para tentar se recuperar. O jogador, inclusive, fez tratamento no domingo, dia de folga do elenco.

Apesar do otimismo, a presença de Dí Maria contra a Holanda ainda não está garantida. Ele será reavaliado pela comissão técnica nos próximos dias para saber se terá ou não condições de jogo.



Argentina e Holanda se enfrentam na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, pelas quartas de final da Copa do Mundo.