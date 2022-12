Vini Jr celebra com Lucas Paquetá e Neymar o primeiro gol da Seleção contra a Coreia do Sul - MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 06/12/2022 11:10

Catar - A crítica do ex-jogador Roy Keane, ídolo do Manchester United, da Inglaterra, sobre as danças dos jogadores brasileiros nas comemorações, não repercutiu bem em boa parte do mundo. Em seu podcast, o ex-jogador Alexi Lalas rebateu a crítica do irlandês. O americano defendeu qualquer tipo de comemoração e saiu em defesa de Neymar, Vini Júnior, Lucas Paquetá e cia.

"Se você reclama e resmunga sobre jogadores de futebol dançando depois de marcar um gol, sinto muito por você e pela vida que você leva. Não tem alegria, nem amor e nem paixão. Há aqueles que olharam o Brasil hoje, depois de dançarem com coreografias que estavam planejadas há algum tempo, e torceram o nariz ou olharam para o outro lado", disse o americano em referência a Roy Keane.

"Eu digo que você está perdido, não tem coração, não tem nada. Você dança toda vez que faz um gol. É a coisa mais difícil de se fazer em nosso jogo e quando acontece, você comemora. Se você quer dançar, se você quer cantar ou se você quer correr como um louco, você faz o que quiser para comemorar o melhor momento do nosso lindo jogo", completou Alexi Lalas.

Alexi Lalas foi zagueiro e disputou a Copa do Mundo de 1994 e os Jogos Olímpicos de 1996 com os Estados Unidos. O ex-jogador ficou marcado por sua liderança dentro de campo e se tornou o primeiro jogador do seu país a jogar na primeira divisão italiana, quando acertou com o Calcio Padova, que atualmente está na segunda divisão.

A seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5), e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Na comemoração dos gols, os jogadores fizeram danças que já estavam ensaiadas, e até o técnico Tite participou com a dança do pombo após o gol de Richarlison.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), contra a Croácia, no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. Em caso de vitória, enfrentará o vencedor de Holanda e Argentina, que jogam no mesmo dia, às 16h, na semifinal da Copa do Mundo.