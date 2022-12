Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 06/12/2022 09:00 | Atualizado 06/12/2022 09:22

Catar - Rivais na próxima sexta-feira pelas quartas de finais da Copa do Mundo, Brasil e Croácia tiveram classificações bem diferentes. A seleção europeia passou por uma prorrogação e levou a melhor sobre o Japão nas penalidades, enquanto os sul-americanos aplicaram uma goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, em que a vaga foi praticamente garantia ainda no primeiro tempo. Na opinião do capitão brasileiro, Thiago Silva, a equipe de Tite sai em vantagem em relação a condição física.

"A gente vai ver essa diferença nas pernas. A Croácia disputou a final do último Mundial praticamente fazendo um jogo a mais que França por causa das prorrogações que jogou. A gente viu uma grande diferença naquela final", afirmou o jogador, de 38 anos.

O Brasil praticamente fez a classificação no primeiro tempo, abrindo quatro gols de vantagem. Na segunda etapa, a equipe de Tite visivelmente se poupou e o treinador ainda aproveitou para fazer substituições, colocando em campo até mesmo o terceiro goleiro, Weverton. Na opinião de Thiago, os três dias de descanso até a próxima sexta são mais que suficientes para a Seleção.

"A distância do jogo da fase de grupos para as oitavas era muito curto. Até sexta tem tempo para recuperar.", disse, o zagueiro, que ainda falou da assistência que deu para o gol de Richarlison, o terceiro do Brasil na partida.

"Foi uma jogada não trabalhada, a gente não faz esse tipo de situação nos treinamentos. Mas, em uma segunda bola na cobrança de falta lateral ou um escanteio, a gente fica ali para ter uma segunda bola na área. Por incrível que pareça, pensei em voltar, porque o Marquinhos já estava ali na entrada da área. Mas pensei 'já que estou aqui, vou aproveitar'. O passe ficou perfeito para o Richarlison, que teve tranquilidade para dominar.", finalizou.