Adversários nesta noite, Son e Richarlison são companheiros de equipe no Tottenham - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 05/12/2022 21:52 | Atualizado 05/12/2022 21:53

Richarlison mandou uma mensagem para Son após a vitória do Brasil por 4 a 1, nesta segunda-feira, que eliminou a Coreia do Sul da Copa do Mundo do Catar. Os dois, vale lembrar, são companheiros de equipe no Tottenham, da Inglaterra.

"Eu sei o quanto você lutou para estar aqui e é por isso que você é um herói para o seu povo", escreveu Richarlison.

I know how hard you fought to be here and that's why you're a hero to your people @Sonny7! pic.twitter.com/tqBA8D6FZC — Richarlison Andrade (@richarlison97) December 6, 2022

Com a goleada sobre a Coreia do Sul, o Brasil garantiu vaga para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina.