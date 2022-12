Vinicius Júnior abriu a porteira na goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 - FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Vinicius Júnior abriu a porteira na goleada da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul por 4 a 1FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 05/12/2022 18:58

Vinicius Júnior analisou a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no Estádio 974, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial do Catar. Em entrevista à TV Globo, o atacante, que marcou seu primeiro gol em Copas, afirmou que o time fica mais confiante e entrosado a cada jogo e destacou que os coreanos deram espaço para a seleção brasileira jogar.

"É normal, com passar do tempo a gente vai crescendo na competição. A cada jogo que passa, estamos mais confiantes e mais entrosados. Hoje, jogamos contra uma equipe que dá espaço pra gente. Quando dá espaço para a gente, é muito complicado para o adversário, porque temos bastantes jogadas e a personalidade para fazer um grande jogo", disse o Vinicius.







O atacante também mandou uma mensagem para Pelé, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde a semana passada. O Rei, que foi homenageado pelos jogadores após o apito final , foi diagnosticado com uma infecção respiratória, já tratada com antibióticos. A internação também está servindo para reavaliar o tratamento que faz contra o câncer - ele luta contra um tumor no intestino desde 2021 e teve metástases diagnosticadas no início deste ano.

"Mandar um forte abraço para o Pelé, que está precisando de muita força da gente. Essa vitória vai para ele, que tudo ocorra bem e que ele possa sair dessa situação, e possamos ser campeões por ele", disse Vini.

Durante a entrevista, também foi falado mencionado o caso de racismo que Vinicius sofreu na Espanha. O brasileiro sofreu injúria racial do presidente da Associação de Agentes Espanhóis, Pedro Bravo, e de torcedores do Atlético de Madrid antes de um jogo contra o Real. Segundo o jornal espanhol "Marca", contudo, o Ministério Público da Espanha arquivou o caso.

A Justiça espanhol até classificou as atitudes como "desagradáveis e desrespeitosas". Entretanto, argumentou que os cantos foram "proferidos durante uma partida de máxima rivalidade" e que o ato "duro apenas alguns segundos".

"Que a gente possa seguir bailando até a final", sintetizou o atacante.

Em tempo: Com a goleada sobre a Coreia, o Brasil garantiu vaga para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.