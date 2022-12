Faixa da Seleção em homenagem a Pelé - Antonin THUILLIER / AFP

Publicado 05/12/2022 18:18

Catar - A Seleção Brasileira prestou uma homenagem a Pelé após a vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os jogadores levaram uma faixa com uma foto e o nome do Rei para o gramado do Estádio 974.

Faixa da seleção em homenagem a Pelé FOTO: MANAN VATSYAYANA / AFP

Também após a partida, Neymar e Vinicius Júnior conversaram com a TV Globo e mandaram uma mensagem para o Rei:



"É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo todas as melhores coisas para ele. Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa, pelo menos, estar confortável com a vitória, coma faixa no final, que dedicamos a ele", disse Neymar.

"Mandar um forte abraço para o Pelé, que está precisando de muita força da gente. Essa vitória vai para ele, que tudo ocorra bem e que ele possa sair dessa situação, e possamos ser campeões por ele", disse Vini.

Vale lembrar que Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória, que já é tratada com antibióticos, na última semana. A internação também está servindo para reavaliar o tratamento que faz contra o câncer. O Rei do Futebol luta contra um tumor no intestino desde 2021 e teve metástases diagnosticadas no início deste ano.

Em tempo: Com a goleada sobre a Coreia, o Brasil garantiu vaga para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.