Raphinha, Vinicius Junior, Lucas Paquetá e Neymar comemorando gol com dancinha em goleada contra a Coreia do Sul - MANAN VATSYAYANA / AFP

Publicado 05/12/2022 21:53

O Brasil fez seu melhor jogo na Copa do Mundo nesta segunda-feira (5) ao superar a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final, garantindo sua ida para as quartas de final no Estádio 974. Com um clima alegre, os atletas brasileiros comemoraram os gols com danças, e isso irritou muita gente.