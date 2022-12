Seleção brasileira se destacou em cinco partidas das oitavas de final na história das Copas do Mundo - Lucas Figueiredo/CBF

vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul valeu ao Brasil mais do que a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Em 36 anos - o atual formato de disputa na fase mata-mata foi instituído em 1986 -, esta foi a quinta vez que a Seleção goleia em um jogo válido pelas oitavas de final.

Em 1986, no México, o Brasil, que teve um aproveitamento de 100% na fase de grupos, atropelou a Polônia ao vencer por 4 a 0, com gols de Sócrates, Josimar, Edinho e Careca. Nas quartas de final, porém, veio a eliminação nos pênaltis para a França após empate em 1 a 1.

Em 1998, na França, a Seleção fez 4 a 1 com muita facilidade no Chile, no Parque dos Príncipes. César Sampaio (dois) e Ronaldo ( dois) fizeram os gols. Naquele ano, o Brasil chegou à final, mas caiu perante os anfitriões por 3 a 0.

Na Alemanha, em 2006, o Brasil não teve problema para passar pela seleção de Gana: 3 a 0 em Dortmund com gols de Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. Nas quartas de final, mais uma vez, nossos algozes foram os franceses, que venceram por 1 a 0.

Na Copa da África do Sul, em 2010, mais uma vez o Chile no meio do caminho. A vitória por 3 a 0 foi construída com gols de Juan, Luís Fabiano e Robinho. A eliminação veio nas quartas com a derrota de 2 a 1 para a Holanda.

Excelente retrospecto nas oitavas

A vida do Brasil em oitavas de final, no entanto, nem sempre é fácil. Em 1994, ano do tetra, a classificação foi dramática: 1 a 0 nos EUA, donos da casa, com um gol de Bebeto, no segundo tempo, quando a seleção já jogava com um a menos.



Em 2002, na conquista do penta, outro osso duro de roer. Vitória por 2 a 0 sobre a Bélgica, com gols de Rivaldo e Ronaldo. Os belgas foram prejudicados pela arbitragem, que anulou um gol legítimo quando o placar ainda estava 0 a 0.

Em 2014, um drama. Empate em 1 a 1 com o Chile no Mineirão e a vaga veio apenas nos pênaltis. A eliminação, todos já sabem. Vexame histórico para a Alemanha no famoso 7 a 1 também em Belo Horizonte.

Na Rússia, em 2018, vitória apertada sobre os mexicanos por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino. A eliminação veio nas quartas, com derrota de 2 a 1 para a Bélgica.

A única vez que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final de uma Copa foi em 1990, na Itália, com a derrota de 1 a 0 para a Argentina, em Turim, gol de Caniggia.

Ao todo, o Brasil tem um retrospecto excelente nesta fase, com oito vitórias, um empate e uma derrota, com 24 gols a favor e apenas quatro contra.