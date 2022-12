Tite é o técnico da Seleção Brasileira - FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 05/12/2022

Na entrevista coletiva desta segunda-feira, após a vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, Tite falou sobre os pontos positivos da Seleção Brasileira. Nesse sentido, ele exaltou a "ousadia ofensiva" do Brasil e fez questão de citar o trabalho dos treinadores da base que possibilitaram essa característica à geração atual. Além disso, Tite também destacou a consciência dos jogadores de buscarem equilíbrio dentro de campo.

"Como que a gente fala do aspecto ofensivo? A ousadia ofensiva que essa equipe tem. Ela tem uma ousadia de finta, de lance pessoal, de verticalidade que é impressionante. Essa safra, essa geração que foi trabalhada por uma série de profissionais na base. Hoje recebi uma mensagem do Jardine falando do orgulho. Outro que gosto de citar bastante é Amadeu, que fez parte da construção do Vini Júnior. As pessoas não sabem. Eles trabalharam na base para a construção desses atletas, inclusive a formação moral. Esses profissionais que trabalharam anteriormente têm um valor muito grande, quero considerá-los e dividir essa alegria por causa dessa ousadia ofensiva dessa geração", disse Tite.

"É uma equipe equilibrada, que tem a consciência que deve ser equilibrada. Numa competição como essa, sabe que se um desequilíbrio acontecer, pode ser fatal", completou.

Em tempo: Com a goleada sobre a Coreia, o Brasil garantiu vaga para enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.





O que pode evoluir

"Ela evoluiu e eu não posso cobrar. Só com a oportunidade, ela criou tanto ou mais que o jogo anterior e não foi efetiva. Tem que ser efetiva. A competição te exige efetividade, cria e faz".

Torcida da Seleção

"É um sentimento de gratidão. Talvez essa seja a palavra que posso encontrar. A exposição é bastante dura, mas a torcida, quando vem com apoio, - e o apoio não é só quando está bem, mas também quando as circunstâncias não estão tão favoráveis - fortalece. O Neymar foi exemplo disso. A vocês todos que passam esse carinho, nosso respeito e consideração".

Danilo e Éder Militão



"Esses jogadores são versáteis. Eles jogam em duas, três funções. O Danilo jogou e joga bastante como lateral-esquerdo ou com ele na esquerda na linha de três zagueiros na Juventus. São jogadores com essa característica, com essa versatilidade".

Weverton em campo

"Faltava um jogador para entrar. Que felicidade a nossa de oportunizar. A equipe ficou muito feliz".

Equilíbrio da Seleção

"Se fugir de equilíbrio em algum momento, as possibilidades de perder são maiores. Para ter esses jogadores, eles têm que ter o compromisso de se posicionar em campo na ação sem bola, assim como ter jogadores atrás que também deem esse suporte. Para exemplificar, nossos dois laterais têm uma função mais de construção. Aí é o mecanismo vivo que a gente tenta equilibrar".

Neymar

"Essa parte de liderança técnica, quando uma equipe procura o jogador, sabe que tem ali o arco e a flecha, o diferencial. É a liderança técnica da equipe. Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro que potencializa os demais".