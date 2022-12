Zlatko Dalic com seus jogadores após a classificação contra o Japão - Ina Fassbender/AFP

Publicado 05/12/2022 18:15 | Atualizado 05/12/2022 18:25

A Croácia está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Nesta segunda-feira, a seleção croata bateu o Japão nos pênaltis por 3 a 1, após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e avançou com praticamente o mesmo roteiro que a levou para a final da Copa de 2018.



O treinador Zlatko Dalic comentou a semelhança do confronto com os que a seleção teve na Copa da Rússia, e fez questão de elogiar sua equipe pela raça e pela determinação de segurar o Japão.

"Parabéns aos rapazes, jogamos bem e fizemos um jogo duro. Este é um grande resultado, lutamos o jogo todo e no final fomos recompensados. Sim, me lembrou (a Copa da Rússia) porque era um jogo parecido, o adversário estava muito bem postado. Tínhamos o controle do primeiro tempo e dois, três contra-ataques nos deixaram nervosos, sofremos um gol e tivemos que nos recompor", disse.

Dalic ainda mandou um recado para os japoneses. De acordo com o técnico croata, a seleção do Japão estaria confiante de que eliminariam a Croácia com tranquilidade.



"Eles estavam muito confiantes, pensaram que iriam vencer facilmente, como escreveram em alguns anúncios, mas nunca subestimem a Croácia! Vamos até o fim, mais uma vez os meninos mostraram persistência e fé", finalizou.



A Croácia volta a entrar em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (9), no Estádio da Cidade da Educação, contra o Brasil.