Embolo tem dois gols pela Suíça na Copa do Mundo. Um deles sobre Camarões, país onde nasceu - AFP

Publicado 05/12/2022 16:50

Um dos destaques da Suíça nesta Copa do Mundo, com dois gols marcados, Embolo fez questão de colocar a pressão no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo para Portugal. Segundo o atacante de 25 anos, os adversários são os favoritos para o duelo de terça-feira (6) no Estádio Lusail.

"Nós somos o azarão. Temos uma geração diferente na Suíça, mas sabemos que podemos, sim, obter a vitória. Caso contrário, já teríamos ido embora. É futebol. Estamos prontos para essa partida, mas é sempre importante saber que o que nos molda nesse dia é um excelente jogo, desafiador. Temos um adversário excelente", afirmou Embolo em entrevista coletiva.







O jogador de 25 anos também comentou sobre o confronto com Cristiano Ronaldo, considerado uma grande inspiração.



"Não só para atacantes, mas para todos os atletas é uma grande inspiração, alguém muito importante para a nossa época. Só cabe aprender com ele. Como pessoa e jogador, é uma honra poder enfrentá-lo em campo", completou.