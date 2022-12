Momento em que Tite fez a 'dança do pombo' ao lado dos jogadores após ao gol de Richarlison - Foto: Reprodução/TV Globo

Momento em que Tite fez a 'dança do pombo' ao lado dos jogadores após ao gol de RicharlisonFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 05/12/2022 16:43

O técnico Tite entrou na festa dos jogadores da Seleção Brasileira com o gol de Richarlison na vitória parcial da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira. Junto com eles, o treinador fez a comemoração da "dança do pombo". Confira no vídeo abaixo.

Em tempo: o Brasil vai derrotando a Coreia do Sul por 4 a 0 no Estádio 974, em partida válida pelas oitavas de final a Copa do Mundo do Catar. Se confirmar a vitória, a Seleção irá enfrentar a Croácia nas quartas.