Tite - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 05/12/2022 15:52

Antes do início do jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, Tite foi até uma das arquibancadas do Estádio 974 para dar um beijo e um abraço na esposa, Rose, e em uma de suas filhas que estava no local. O momento foi registrado pelo Sportv.





A partida desta segunda-feira, cabe lembrar, é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio 974.



Quem avançar irá enfrentará a Croácia, que eliminou o Japão, nas quartas de final. Esta partida acontecerá na próxima sexta-feira, às 12h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.