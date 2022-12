Neymar e Davi Lucca - Reprodução/Instagram NeymarJR

Neymar e Davi LuccaReprodução/Instagram NeymarJR

Publicado 05/12/2022 15:31

Catar - O Brasil contará com um grande reforço para o duelo com a Coréia do Sul, nesta segunda (5). O atacante Neymar se recuperou de uma lesão no tornozelo, e estará a disposição de Tite para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista ao UOL Esporte, o filho do atacante, Davi Lucca, disse estar animado em ver seu pai em campo novamente, e revelou uma conversa com o jogador horas antes da partida.

“Muito animado, quero que ele faça dois gols e que ganhe da Coreia do Sul por 3 a 1. Esses últimos dias, eu fui no treino com ele, ele falou que já pode jogar e que vai ser tudo perfeito", disse.

Davi Lucca aproveitou para mandar boas energias a Pelé. O filho de Neymar chegou ao Estádio 974 com uma bandeira do Brasil pintada na Nuca, e o nome do Rei do Futebol escrito sobre a sobrancelha esquerda: "Espero que você melhore logo", destacou Davi.

Brasil e Coréia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, no Catar, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.