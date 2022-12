Pelé mandará apoio à Seleção diretamente do hospital - Divulgação

Publicado 05/12/2022 14:38

Internado desde a última terça-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo , Pelé estará torcendo pela seleção brasileira mesmo sob cuidados especiais. Nas redes sociais, o Rei do Futebol mandou apoio ao Brasil, que encara a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!", publicou.

Na última semana, Pelé foi diagnosticado com uma infecção respiratória, que já é tratada com antibióticos. A internação também está servindo para reavaliar o tratamento que faz contra o câncer. O Rei do Futebol luta contra um tumor no intestino desde 2021 e teve metástases diagnosticadas no início deste ano.