Kylian Mbappé é o destaque da França na Copa do Mundo - AFP

Publicado 05/12/2022 12:56

Rio - As grandes atuações e os números de Kylian Mbappé em jogos de Copa do Mundo tem feito muitos analistas esportivos projetarem quebra de recordes na competição, por conta da jovialidade do atacante francês e também por sua performance no torneio. O jornal inglês "The Telegraph" rasgou elogios ao jogador do PSG e o comparou com o Rei do Futebol, Pelé.

"É arriscado comparar qualquer jogador de futebol a Pelé, mas, em um momento em que todo o mundo do futebol está pensando na maior de todas as lendas da Copa do Mundo, ninguém no Qatar chega mais perto do que Kylian Mbappé", afirmou.

Até o momento, Mbappé tem nove gols em 11 partidas de Copa do Mundo. Em 2022, ele é o artilheiro da competição com cinco bolas nas redes. O maior artilheiro da história da competição é Miroslave Klose, que fez 16 gols. O francês tem apenas 23 anos, com isso, teria ampla possibilidade de triturar a marca do ex-atacante alemão.



"Pelé tinha quase 22 anos quando venceu a segunda de suas três Copas do Mundo. Mbappé, outro número 10, vai ter 23 anos se a França seguir a grande seleção brasileira de 1958 e 1962 e se tornasse apenas a terceira seleção a vencer Copas do Mundo consecutiva", destacou.