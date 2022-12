Paulo Bento era técnico da Coreia do Sul desde 2018 - FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Paulo Bento era técnico da Coreia do Sul desde 2018FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Publicado 05/12/2022 20:26

Paulo Bento não é mais o técnico da Coreia do Sul. Nesta segunda-feira, após a eliminação da Copa do Mundo do Catar, o treinador português anunciou que deixa o cargo e explicou que a decisão estava tomada desde setembro.

"A nossa participação terminou aqui, agora é pensar no futuro, que não passará pela seleção da Coreia. Vou descansar e depois logo verei o que farei. Acabei de o comunicar aos jogadores e ao presidente, é uma decisão que tinha tomado desde setembro. Hoje acabei apenas por confirmá-la e agradecer tudo o que fizeram e tudo o que deram", explicou Paulo Bento.





A eliminação da Coreia do Sul do Mundial do Catar aconteceu nesta segunda-feira. A seleção da Ásia perdeu para o Brasil por 4 a 1 no Estádio 974, em partida válida pelas oitavas de final, e deu adeus à Copa.

"Nossa participação acabou hoje. Creio que de forma justa. O Brasil foi melhor. Nossa estratégia era de tentar ter algum controle do jogo e não deixar jogo ir com ritmo demasiado forte. Mas a eficácia do Brasil dificultou muito a nossa tarefa. Mas creio que aquilo que fizemos Mundial foi motivo para me deixar orgulhoso", disse o treinador.

Na carreira, Paulo Bento também foi técnico do Sporting-POR (incluindo o time sub-19), da seleção portuguesa, do Cruzeiro, do Olympiacos-GRE e do Chongqing-CHN. Ele estava à frente da seleção da Coreia do Sul desde 2018.

"Estou triste pelo resultado, mas não poderia estar mais orgulhoso do que estes rapazes fizeram ao longo destes quatro anos. Se não foi o melhor grupo com que trabalhei, foi um dos melhores certamente"., destacou o técnico