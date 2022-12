Cristiano Ronaldo não faz grande Copa do Mundo por Portugal - AFP

Publicado 05/12/2022 12:14

Com o início do mata-mata, cada jogo pode ser o último de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 37 anos, o craque de Portugal enfrenta a Suíça na terça-feira (6), às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail, em busca das quartas de final, para adiar a despedida. Enquanto isso, já tem acertado um acordo com o Al Nassr, da Arábia Saudita, segundo o jornal espanhol 'Marca'.



O futuro de Cristiano Ronaldo, desde o início da Copa do Mundo, chamou mais a atenção do que ele tem feito em campo, e dividiu o foco com a seleção de Portugal. Primeiro foram as críticas ao técnico e a companheiros de Manchester United, durante a preparação. Depois, as notícias da rescisão de contrato com o clube inglês, e o provável acerto com o futebol árabe.



E às vésperas de um confronto decisivo para Portugal, o craque voltou a ser o centro das atenções. Tanto que o técnico português, Fernando Santos, teve que responder às perguntas dos jornalistas sobre o acerto de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr.



"Não tenho nada a ver com essa questão. Nem sabia. Estava no 'Marca', não sei, recebi a informação. É uma decisão dele, mas ele está totalmente focado na Copa do Mundo, em ajudar a equipe. Foi disso que falamos", afirmou o treinador.



Em mau momento na carreira, Cristiano Ronaldo vem recebendo críticas em seu país, inclusive com pedidos para que não seja titular contra a Suíça. Mas o treinador português não quis falar sobre a escalação de seu principal nome.



" Não vejo as notícias. Tenho de ficar focado nos treinos e na equipe. Colocarei sempre a melhor equipe, sempre fiz isso. Acerto ou não, já é outra coisa. E talvez depois do jogo posso ter outra opinião", completou.



De acordo com a publicação espanhola, o atacante aceitou um contrato até junho de 2025, quando teria 40 anos. Pesou o alto valor a receber no período, algo em torno de 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salários e acordos de publicidade.