Aliou Cisse é o técnico da seleção de SenegalFOTO: JACK GUEZ / AFP

Publicado 04/12/2022 22:14

Aliou Cisse analisou a derrota de Senegal para a Inglaterra por 3 a 0, neste sábado, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na entrevista coletiva, o treinador apontou que os 30 primeiros minutos foram interessantes, mas destacou que a equipe não conseguiu aproveitar esse momento. Além disso, ele afirmou que o time esteve muito longe do que pode fazer e reconheceu a superioridade da seleção inglesa.

"Nossos primeiros 30 foram interessantes, mas não conseguimos converter. Era um time inglês muito bom, forte nos duelos e no impacto físico. Estávamos muito longe do que somos capazes de fazer. Havia uma grande diferença entre as duas equipes. Trabalhamos anos para chegar até aqui, mas a Inglaterra está em quinto lugar no ranking da FIFA", disse Aliou Cisse.

Com o resultado, a seleção senegalesa dá adeus à Copa do Mundo do Catar. Já a Inglaterra avançou às quartas de final. A adversária será a França, em jogo que acontece no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.





Veja mais declarações de Aliou Cisse:



ALTO NÚMERO DE GOLS SOFRIDOS CONTRA A INGLATERRA

"Nossa força sempre foi a base defensiva. Vejo que desde o início deste torneio sofremos gols com frequência. Mas também marcamos. É surpreendente. Em geral, nossa defesa nos permite fazer a diferença. Eu não estava esperando isso".

MENTALIDADE PESOU PARA SENEGAL NO JOGO?

"Não era uma questão de mentalidade. Tenho orgulho dos meus meninos. Devemos admitir a superioridade da Inglaterra. Ela nos empurrou para trás. O segundo gol deles nos pesa. Mas é sobretudo o terceiro que nos tira do jogo. Eu elogio a mentalidade da minha equipe. Eles não desistiram e tentaram seguir em frente independentemente".

AUSÊNCIA DE SADIO MANÉ

"Inevitavelmente, um jogador deste calibre. Mas o todo e o coletivo eram, no entanto, interessantes. Estou satisfeito com nossos quatro jogos".