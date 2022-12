Tata Martino, ex-técnico do Barcelona, foi demitido do México após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 - Alfredo ESTRELLA / AFP

Tata Martino, ex-técnico do Barcelona, foi demitido do México após a eliminação na Copa do Mundo de 2022Alfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 04/12/2022 20:57

Catar - O desembarque da delegação mexicana no aeroporto da Cidade do México, neste domingo (4), não teve um ambiente agradável para o técnico Tata Martino. Demitido após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, o treinador foi hostilizado no retorno ao país.

Tata Martino tinha contrato até a Copa do Mundo de 2022. Após a vitória sobre a Arábia Saudita, que não evitou a eliminação precoce, o treinador foi questionado sobre o futuro na seleção mexicana e afirmou que "o contrato acabou quando o árbitro acabou a partida".

O treinador argentino foi bastante criticado pelo desempenho da equipe mexicana durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2022. As críticas aumentaram após a convocação, quando Tata Martino deixou de convocar Chicharito Hernández, além da insistência em Funes Mori - argentino naturalizado.

O México foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo após sete edições consecutivas avançando às oitavas de final (e sendo eliminado todas as vezes na mesma etapa). A Federação Mexicana prometeu mudanças nos próximos 60 dias, visando o Mundial de 2026, que terá o México como uma das sedes ao lado de Estados Unidos e Canadá.