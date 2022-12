Copa do Mundo: veja imagens da vitória da Inglaterra sobre Senegal

Neste domingo, a Inglaterra derrotou Senegal por 3 a 0 no Al Bayt Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Henderson, Kane e Saka marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, a equipe de Gareth Southgate garantiu vaga nas quartas do Mundial. A adversária nesta fase da competição será a França, às 16h (de Brasília) do próximo sábado, no Al Bayt Stadium.

