Harry Kane marcou na vitória da Inglaterra sobre Senegal por 3 a 0 - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 04/12/2022 20:04

Catar - Harry Kane desencantou na Copa do Mundo de 2022. Artilheiro do Mundial da Rússia, em 2018, o atacante inglês marcou o seu primeiro gol na edição do Catar neste domingo (4), na vitória sobre Senegal por 3 a 0, pelas oitavas de final da competição. O craque inglês celebrou o gol e a classificação para a próxima fase.

"Como goleador, marcar é o que você mais quer. Mas é futebol. Me sinto bem, joguei bem, pude ajudar o time e outros jogadores de outras posições conseguiram fazer gols. É bom fazer gol, mas o mais importante é o time ter uma boa performance", disse o atacante inglês, astro do Tottenham.

A Inglaterra enfrentará a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Harry Kane destacou a qualidade da equipe francesa, que eliminou a Polônia com uma vitória por 3 a 1, com dois gols de Kylian Mbappé e um de Olivier Giroud.

"Contra a França vai ser difícil. São os atuais campeões. Realmente é muito difícil. Vamos tentar descansar um pouco e nos preparar para essa partida", afirmou o camisa 9.

Inglaterra e França se enfrentam no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Já o outro lado da chave terá a definição somente na terça-feira (6), com os duelos entre Marrocos x Espanha e Portugal x Suíça.