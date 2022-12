Festa dos jogadores da Inglaterra com o gol de Saka - FOTO: Paul ELLIS / AFP

Festa dos jogadores da Inglaterra com o gol de SakaFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 04/12/2022 17:53

A Inglaterra segue viva na briga pelo bicampeonato Mundial. Neste domingo, os ingleses derrotaram Senegal por 3 a 0 no Al Bayt Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Catar. Henderson, Kane e Saka marcaram os gols da vitória.

O adversário da equipe de Gareth Southgate nas quartas de final será a França. As duas equipes se enfrentarão no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.

O JOGO

Apesar de terminar o primeiro tempo com a vantagem de 2 a 0 no placar, a Inglaterra não teve vida fácil. Os ingleses tinham mais posse de bola, mas mostravam dificuldade para furar a defesa senegalesa. Os Leões de Teranga, por sua vez, conseguiam criar perigo e tiveram três boas chances de marcar. Na primeira, Maguire evitou o gol. Já nas demais duas o goleiro Jordan Pickford apareceu para fazer grandes defesas.

O cenário do jogo mudou de figura aos 38 minutos, quando a Inglaterra finalmente conseguiu mandar uma bola na direção da meta defendida por Mendy. Kane acionou Bellignham, que invadiu a área pelo lado esquerdo. O jovem meio-campista, então, cruzou rasteiro na medida para Henderson bater de primeira e abrir o placar no Al Bayt Stadium.

Depois disso, a Inglaterra cresceu dentro de campo, finalmente começou a trazer perigo ao gol de Mendy e ampliou a vantagem. Aos 47 minutos, os ingleses puxaram um contra-ataque fulminante com Bellingham. Ele acionou Phil Foden, que tocou de primeira para Harry Kane. Livre de marcação, o artilheiro invadiu a área, encheu o pé e fez o segundo.

Mesmo com a vantagem no placar e o jogo administrado, a Inglaterra manteve o ritmo e fez o terceiro no começo da etapa complementar. Aos 11 minutos, Phil Foden ficou com a sobra da bola após uma dividida de Kane, avançou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Saka, que bateu com categoria para ampliar a vantagem dos ingleses.



A seleção de Senegal sentiu a sequência de gols e não conseguiu reagir. Durante todo o segundo tempo, os Leões de Teranga sofreram para jogar e passaram longe de diminuir a vantagem da Inglaterra no placar.