Gareth Southgate é o técnico da InglaterraFOTO: Ina Fassbender / AFP

Publicado 04/12/2022 21:24

O técnico Gareth Southgate se mostrou entusiasmado com o jogo contra a França, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Durante a entrevista coletiva, o treinador rasgou elogios à seleção francesa para destacar que a partida será um "desafio fantástico" para a Inglaterra.

"Em termos da França, é o maior teste que enfrentamos. Eles são os campeões mundiais. Eles têm uma profundidade incrível de talento. Excelentes jogadores individuais. Eles são muito difíceis de jogar e marcar gols contra eles. É um desafio fantástico e um jogo brilhante para o qual nos preparamos. É um jogo brilhante para nós estarmos envolvidos e nos testarmos contra os melhores", disse o técnico.





A partida entre Inglaterra e França acontecerá no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium. Quem vencer estará a apenas dois jogos de conquistar a Copa do Mundo de 2022.

"Ele (Mbappé) é um jogador de classe mundial que já teve grandes momentos neste torneio e em torneios anteriores. Mas Griezmann está agora com mais de 70 jogos consecutivos pela França e também é um jogador fenomenal. Conhecemos Olivier Giroud tão bem e eles também têm excelentes jovens meio-campistas, então, para onde quer que você olhe quando está estudando a França, eles têm uma profundidade incrível em cada posição", completou Southgate.